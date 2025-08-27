Necesarios nuevos pozos de agua en Parral; continuamos gestiones: Alma Portillo

Alma Portillo, diputada parralense por Movimiento Ciudadano, informó que desarrolla un mecanismo de gestión ante el Gobierno del Estado, a fin de que a la brevedad posible se aperturen nuevos pozos de agua para abastecer a la ciudad.

Portillo confirmó que ha sostenido encuentros con diversas dependencias y funcionarios del ámbito estatal, incluido el director de la Junta Central de Agua Saneamiento, Mario Mata Carrasco, de quien obtuvo compromisos serios para la explotación de nuevos pozos que contribuyan a aumentar la disponibilidad de agua en la ciudad.

La legisladora, quien ha encabezado una batalla legal para obligar a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento a entregar agua suficiente a las familias parralenses, señaló que desde el inicio de su lucha ha planteado la exploración de nuevas fuentes de abastecimiento, y reconoció que la Junta Central de Agua haya prestado atención a esta exigencia que forma parte de un planteamiento integral para la solución de la problemática que atraviesa Parral.

“Es necesario que se pongan en operación nuevos pozos, es un planteamiento que hemos hecho en el Gobierno del Estado, directamente en la ciudad de Chihuahua, y ha habido respuesta.

Se está avanzando en este sentido y pronto veremos los resultados de esta gestión que he estado realizando”, indicó.

La emecista recordó que la estrategia integral que encabeza para la solución de la problemática del agua en Parral, se desarrolla en diversas vertientes, incluyendo acciones legales que involucran a la justicia federal, propuestas técnicas para el uso eficiente del recurso hidráulico mediante la detección y atención de fugas, mejoras en el diseño del sistema de tandeos y gestiones interinstitucionales para la operación de nuevos pozos.

“Nuevos pozos serán pronto una realidad, la lucha que estamos dando está avanzando, esto nos obliga a no bajar la guardia, la ciudadanía se unió en esta causa y comienzan a verse resultados”, finalizó.