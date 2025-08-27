Atendió Municipio 399 baches este miércoles por la mañana

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa emergente 399 baches durante la mañana de este miércoles 27 de agosto.

Múltiples cuadrillas de bacheo estuvieron presentes en calles de las colonias Santa Rosa, Villas del Rey, Revolución, Sahuaros, Paseos del Camino Real y Jardines del Sol.

Cabe señalar que las labores seguirán por la tarde con el mismo número de cuadrillas en las zonas de la Unidad popular, Los Mezquites, Arboledas, y El Porvenir, además, continuarán los trabajos en Paseos de Camino Real y Sahuaros.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta la mañana de este miércoles 27 de agosto, se han atendido 20 mil 343 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 38 mil 986 baches.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital, haciendo de las calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.