Precio de la carne se mantiene alto por escasez

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada, aclaró que el aumento en el precio de la carne en la región norte del país y sur de Estados Unidos no se debe al cierre temporal de la frontera, sino a la escasez de inventarios ganaderos.

Explicó que las principales engordas del país, ubicadas en Torreón y Mexicali, cuentan con abasto suficiente para el consumo nacional, aunque se ha requerido mantener al ganado más tiempo en los potreros para alcanzar el peso ideal de exportación.

“Afortunadamente las lluvias han permitido que los productores retengan más tiempo su ganado en pastoreo, esperando que alcance el peso adecuado. Esto ha dado margen para el mercado interno y al mismo tiempo ha favorecido mantener un precio estable al consumidor”, señaló Parada.