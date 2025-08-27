Cocodrilo ataca a turista en playa de Puerto Vallarta

Un turista estuvo a punto de ser atacado por un cocodrilo en la playa Bocanegra, ubicada en la zona de Marina Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco.

El incidente fue captado en video y ha generado alarma entre bañistas y usuarios de redes sociales, donde las imágenes se han viralizado por la intensidad del momento y el riesgo que enfrentó el joven.

En el video se observa cómo el turista permanece en el agua sin notar la presencia del reptil, que se aproxima con rapidez. Al percatarse, el joven intenta huir, pero cae al suelo por el susto, mientras el animal lanza una mordida que por poco lo alcanza. Afortunadamente, logró ponerse de pie y correr hacia la orilla, sin sufrir lesiones.

Advierten presencia de cocodrilos en costas de Puerto Vallarta

De acuerdo con Protección Civil de Puerto Vallarta, el cocodrilo fue avistado en la zona horas antes, y se había emitido una advertencia a los bañistas. Sin embargo, el joven decidió ingresar al mar, ignorando los llamados de precaución.

Especialistas en fauna silvestre explicaron que el cocodrilo no intentaba atacar, sino que reaccionó de forma defensiva al sentirse invadido en su territorio. El gesto de abrir las fauces habría sido una advertencia instintiva, no una agresión directa.