Analiza Municipio posible remplazo de subsecretrario del Ayuntamiento

El alcalde Marco Bonilla, fue cuestionado respecto a quién ocupará el puesto de subsecretario del Ayuntamiento, ya que el primero de septiembre comienzan los trabajos en el Poder Judicial y Alejandro Olivas, quien hoy ocupa dicho cargo fue electo como juez cívico.

“Todavía falta, tenemos hasta el lunes para despedirlo, y es súper eficiente en su trabajo tan así que ni siquiera le dimos vacaciones, y todo parece indicar va a trabajar hasta el último minuto del viernes, estamos felices por él, por su nuevo cargo tan importante y agradecemos su labor con el ayuntamiento, sin duda un gran perfil y experiencia que ahora ayudará a la ciudadanía de otra manera”.

Cabe recordar que en entrevistas pasadas, Olivas adelantó que su salida de la administración municipal está programada para el último viernes del mes de agosto, esperando y su remplazo pueda dar seguimiento a temas como el caso Monte Xenit, la audiencia Mápula entre otros temas jurídicos.

Asimismo, se dio a conocer de otros 11 funcionarios municipales que resultaron electos y a partir del primero de septiembre se mudan a als oficinas del TSJ, Carlos Alejandro Olivas Buhaya, Jorge Alberto Aragón Gutiérrez y Miguel Alejandro Balderrama Aguilar, además de Paulina Domínguez Aguilar, Ever Antonio Villalobos García y Raúl Alán Anchondo Rodríguez. Damián Lemus Navarrete, Eunice Méndez Tarango, Claudia Alejandrina Barraza Ramos, Daniel Olivas Mariñelarena y Graciela Guerrero Quiñonez.