Entre el chisme, el 4Tole y la desinformación.

La mesa del rincón.

Todavía no llega el otoño, pero en todo lo que va del año puro 4Tole nos ha recetado.

Se termina agosto y la Clau está por rendir su primer informe -de qué, sepa la chingada-, pero la precisa sigue en sus mañaneras (de hueva) peleándose contra todos, contra todo y contra nada. El caso es hacerla de jamón.

La patria, que ya no es primero, porque primero los pobres, sigue dando de qué hablar.

Claro que hay con queso porque la raza joven se la está rifando machín y poniendo en lo más alto la tricolor. Ahí tan muchas y muchos discutiéndosela en el deporte, las artes, las ciencias y en el saber. Hasta mi Checo Pérez regresa a las pistas.

La pipol sigue poniéndole al camello, en el trabajo, la oficina o en el tianguis, pa llevar el pan a la mesa. A pesar de que el esfuerzo no es remunerado como se debe, nadie se raja.

El pex es que la ñora está más pendiente de que lo hace o dice Loret o FECAL, que resolver el desmother del desabasto de medicinas que le heredó su patrón “Lord de la Chingada”.

Clau dedica 14 o 15 horas a la semana, en horario de trabajo, haciendo chirinola, en vez de poner en los anaqueles del IMSS y el ISSSTE los medicamentos que se necesitan y otorgar el servicio médico danés que implementó el machuchón del clan López.

Eso sí, los findes se da el rol por los estados que regentean y donde sabe que la porra oficial es traslada por voluntad propia para vestir sus shows; inaugurando hospitales y clínicas, sin importar que estén no concluidas y ni jalando al 100, para aparentar que la bronca de salud está resuelta.

Ya la raza de bronce se acostumbró a jugarse el pellejo al salir a las calles o carreteras; ya se la saben. Sin Yolanda hay que ponerle al peligro y salir del chante o del terruño para chambear, pasear u lo que sea, el chiste es no quedarse encerrados y agüitados viendo como la malandriza que gobierna se hace millonaria y se roban la esperanza del pueblo.

Ese México que solo existe en sus choros matutinos y en la demagogia de sus jilguerillos, contrasta con la refriega que le están acomodando los gabachos por los supuestos amoríos de los morenazos con la narquiza que está siendo enjuiciada en tribunales del imperio gringo.

Y es que Clau está en todo, menos en misa. ¿A poco se creen el cuento de que no sabía de la procedencia del dinero que pagó las campañas a gobernadores de la costa del Pacífico y la propia presidencial?.

Si la presIdentA piensa que le ve la cara a la raza de bronce, está equivocada. Por más que niegue lo que hicieron con los malandros en las elecciones pasadas, el mapa político la contradice.

Y así se la pase defendiendo a dictadores como Maduro (Venezuela) y Díaz Canel (Cuba), la suerte está echada para esos comunistas, al menos eso quiere dar a entender el “papas fritas” de la juai jaus. Si les cortan las alas, ponga su colita a remojar.

Como decía un amigue, “a ver a qué horas”. A ver a qué horas se pone a chambear para hacer realidad ese sueño guajiro que le pintaron a las y los compatriotas en 2018.

Y son siete años de mentiras, engaños y robo. Y contando.

Eso sí, mucha plata que pagan contribuyentas y contribuyentos, la reparten a diestra y siniestra para aplacar al vulgo, como si esa riqueza fuera de ellos o generaran ganancias, ya descontados los costos y subsidios, el tren falla, el chaifa, la huachicolería o brasileira de aviación.

Fuera máscaras.