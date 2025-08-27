Exhorta Ana Lilia Orozco a directores y regidores a involucrase en las medidas de protección civil

Ante la proximidad para la celebración del Día Nacional de la Protección Civil en México, la regidora Ana Lilia Orozco Ortiz, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, exhortó a regidoras, regidores, directores y trabajadores del municipio, a involucrarse en las acciones dictadas por la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene y de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Explicó que de acuerdo con la reglamentación municipal, en materia de protección civil, es obligación de quienes laboran en espacios del orden público, organizarse para constituir las Unidades Internas de Protección Civil, así como las Brigadas de Rescate, Primeros Auxilios, Prevención y Combate de Incendios y Evacuación de Inmuebles, con la finalidad de estar preparados ante cualquier contingencia natural o accidente.

“Hagamos lo que por obligación nos corresponde, atendiendo las recomendaciones que viene haciendo tanto la Comisión Central Mixta como la Coordinación de Protección Civil; de igual manera les invito a participar en estos grupos que atienden la seguridad de todos, ya que los accidentes y contingencias naturales no tienen tiempo ni día, solo suceden repentinamente tal y como ya muchos hemos presenciado”, precisó.

La regidora Ana Lilia Orozco, del Partido Revolucionario Institucional, agregó a su comentario que, en el Artículo 509 de la Ley Federal del Trabajo, también están contempladas estas disposiciones. “Desde luego es importante, para atender el llamado de nuestras autoridades de protección civil, el acompañamiento de los recursos económicos, dado que es necesario la adquisición de equipo de seguridad que se debe instalar en cada espacio laboral, por lo que con el debido respeto, instruimos al área respectiva para que en el próximo Presupuesto de Egresos municipal, se destine una partida presupuestaria que cubra esta necesidad de seguridad laboral”, dijo.