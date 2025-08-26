Piden no depositar basura o escombro en lechos de arroyos para evitar sanciones

Con el objetivo de mantener una buena imagen urbana, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, invita a la población a evitar tirar basura o escombro en lechos de arroyos.

Lo anterior, ya que esto genera además de una mala imagen urbana, entornos propicios para la proliferación de fauna nociva para la salud de las y los chihuahuenses, además de posibles taponamientos e inundaciones en caso de lluvias.

Desde la Dirección de Servicios Públicos Municipales se trabaja de forma constante en la limpieza de arroyos al norte de la ciudad, de donde se retira una importante cantidad de basura y escombro, esto, como método preventivo de taponamientos.

Para cualquier duda o reporte, se tiene a disposición de la población el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC) en el 072 extensión 6455 en horario de atención de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes o bien a través de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas para recibir reportes.