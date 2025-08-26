Lupita Borruel acude a zona rural y abre Casas de Enlace en El Charco, El Vallecillo y La Noria

La regidora del PAN, Lupita Borruel, dio inicio a una nueva etapa de trabajo en la zona rural del municipio de Chihuahua con la apertura de Casas de Enlace en El Charco, El Vallecillo y La Noria, espacios que buscan acercar los servicios del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, a las familias que más lo necesitan.

Borruel explicó que estos lugares no solo servirán para dar seguimiento a gestiones de salud, sino también para canalizar, asesorar y orientar a las personas que requieran realizar algún trámite o conocer los programas municipales disponibles, con el fin de ahorrar tiempo y hacer más efectivos los traslados hacia la ciudad.

“Mi compromiso es que cada familia de nuestras comunidades tenga un espacio cercano donde ser escuchada y apoyada. Queremos que nadie se quede fuera de los beneficios y servicios que ofrece el municipio”, expresó la regidora.

Con estas Casas de Enlace se fortalecerá el trabajo en conjunto entre autoridades seccionales, la comunidad y el Ayuntamiento, impulsando la cercanía y el acompañamiento directo en las necesidades de la población rural.

La regidora agradeció el apoyo del titular de Desarrollo Rural y de todo su equipo de trabajo, así como al presidente seccional de El Charco, Óscar Elizondo, al comisario Gabriel Elizondo de El Vallecillo y a la regidora Romelia Mendoza de La Noria, por sumar esfuerzos para llevar los beneficios municipales a lo largo y ancho del municipio de Chihuahua.

“Estoy convencida de que trabajando juntos, gobierno y ciudadanía, podemos lograr que cada comunidad tenga una mejor calidad de vida”, finalizó Borruel.