Invitan a la Copa Chihuahua Cimarrón 2025

En rueda de prensa Juan José Abdo Fierro, Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y Arturo Chretin Sáenz, representando al Comité Organizador, invitaron a la Copa Chihuahua Cimarrón 2025.

En el presidio Saúl Piñón, Coordinador deportivo, Copa Chihuahua Cimarrón, invitó a disfrutar el evento con invitados especiales.

La Copa Chihuahua Cimarrón 2025 se consolida como el torneo de fútbol infantil más importante del norte de México, con la participación de equipos de Coahuila y El Paso, Texas, lo que le otorga un nivel competitivo nacional e internacional.

A nivel estatal, nos acompañan también equipos de Delicias, Juárez, Parral y Galeana, además de Chihuahua Capital, conformando así una amplia representación deportiva que une a las principales regiones de la entidad.Más que un torneo, la Copa es una plataforma de desarrollo integral que promueve el talento, el juego limpio y los valores deportivos, formando carácter dentro y fuera de la cancha.

La organización garantiza una experiencia profesional, que incluye el uso de inteligencia artificial y actividades interactivas para jugadores y familias, con el fin de enriquecer la convivencia, fomentar la interacción y asegurar que cada participante viva una experiencia única dentro y fuera del campo.

De esta manera, la Copa se consolida como un referente en logística deportiva y como un espacio innovador que combina alto rendimiento, valores y nuevas tecnologías.

Copa Chihuahua Cimarrón 2025Categorías: 2012, 2014, 2016Sedes: Cancha Club Independiente Homero / Unidad Deportiva Sacramento – Wildcats.Registro: Centro Deportivo Tricentenario§ Equipos locales: Miércoles 12 de noviembre de 16:00 a 21:00 horas.§ Equipos foráneos: Jueves 13 de noviembre de 16:00 a 21:00 horas.Ceremonia patada inicial: Cancha Club Independiente Homero§ Viernes 14 de noviembre a las 4:00 pm.Rol de juegos:

§ Jornada 1: Viernes 14 de noviembre.§ Jornada 2: Sábado 15 de noviembre.

§ Jornada 3 y Cuartos de Final: Domingo 16 de noviembre.

§ Semifinales Torneo A y B / Finales Torneo A y B: Lunes 17 de noviembre.Ceremonia de premiación:

Cancha Club Independiente Homero§ Lunes 17 de noviembre a las 3:00 pm.Premios por categoría:

§ Primer Lugar Torneo A: Bolsa de 80,000 pesos.

§ Segundo Lugar Torneo A: Bolsa de 20,000 pesos.

§ Primer Lugar Torneo B: Bolsa de 12,500 pesos