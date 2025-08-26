Gobernadora revisa candidatos para integrar la Alta Sala del TSJ

La gobernadora María Eugenia Campos Galván se encuentra en la etapa de evaluación de perfiles que serán propuestos para conformar la recién creada Alta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), informó el secretario general de Gobierno, Santiago De La Peña.

De acuerdo con el funcionario, este órgano de administración estará integrado por cinco miembros: uno designado por el Poder Ejecutivo, otro por el Legislativo y tres por el propio Poder Judicial. La conformación de la Alta Sala forma parte de la reestructura impulsada en el sistema judicial estatal.

De La Peña precisó que los perfiles analizados deberán contar con amplia experiencia en temas de impartición de justicia y trayectoria probada en responsabilidades relacionadas con el ámbito judicial.

El proceso de selección se encuentra en marcha y deberá quedar concluido a más tardar el 1 de septiembre, fecha en la que el Pleno del TSJE rendirá protesta junto con los nuevos jueces electos.

El secretario subrayó que tanto en el caso de la Alta Sala como en las designaciones que se generarán dentro del propio Gobierno del Estado por la incorporación de nuevos magistrados, se aplicarán criterios de rigor y transparencia para garantizar la idoneidad de quienes resulten elegidos.