La UACH presenta “Fraude en la investigación médica: aproximación bioética”

En el marco del programa Libros Abiertos 2025. Letras & Hojas Universitarias, se realiza la presentación de la obra “Fraude en la investigación médica: aproximación bioética” de la autora Karina Edith Ordóñez Torres, reconocida investigadora y especialista en bioética.

La obra propone un análisis profundo sobre las implicaciones éticas del fraude en la investigación médica, un tema que no solo atraviesa la academia y la práctica científica, sino también la confianza social en los sistemas de salud. Ordóñez Torres combina rigor académico con una perspectiva humanista para abordar cómo los errores, omisiones o conductas fraudulentas afectan la vida, la dignidad y la salud de las personas.

Asiste este jueves 28 de agosto de 2025

A las 11:00 a.m. al Poliforum de la Facultad de Filosofía y Letras, UACH y conoce más sobre esta investigación.

Karina Edith Ordóñez Torres es licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Finis Terrae de Chile, maestra y doctora en Bioética por la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Italia. Ha ocupado cargos como coordinadora académica del Instituto de Bioética y miembro de comités éticos en Chile, y actualmente forma parte del Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH.

El evento contará con la participación del Dr. Luis Hinojos y el Dr. Javier Contreras, quienes dialogarán sobre la relevancia de este texto en el contexto académico, médico y social.

El acceso al evento será gratuito al público en general; evento válido para el carnet de vida universitaria.