Entrega Ayuntamiento el Premio a la Juventud Agustín Melgar 2025

El H. Ayuntamiento de Chihuahua, entregó mediante sesión solemne de Cabildo, el Premio a la Juventud Agustín Melgar 2025, a 11 jóvenes de 12 a 29 años de edad cuya conducta, dedicación al trabajo o al estudio, cause entusiasmo, admiración, y se consideren ejemplo para la superación personal o progreso de la comunidad.

Los participantes cumplieron con una serie de requisitos, en cualquiera de las seis disciplinas que fueron: Actividades académicas y educativas, Actividades productivas, Actividades artísticas, Méritos cívicos, Labor social y Actividades en materia de ecología.

Al resaltar los logros de las y los jóvenes de la Chihuahua, se genera un sentido de pertenencia y orgullo por su ciudad, además los motiva a involucrarse en actividades comunitarias y a convertirse en agentes de cambio en sus entornos.