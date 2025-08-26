Reúne Municipio a más de 100 mujeres en Networking “Conexión Empresarial de Mujeres”

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, llevó a cabo el Networking “Conexión Empresarial de Mujeres”, que reunió a más de 100 participantes en un espacio de intercambio, aprendizaje y crecimiento para fortalecer emprendimientos.

Durante el evento, Mónica Meléndez Ramírez, directora del IMM, subrayó la importancia de abrir espacios que fortalezcan a las mujeres emprendedoras y empresarias. Asimismo, enfatizó el valor de propiciar ambientes donde las mujeres puedan coincidir, compartir aprendizajes y apoyarse.

En dicho Networking, se realizó una conferencia sobre “Marketing, imagen y marca personal”, impartida por Jeanette Reza Aguirre, coaching de imagen, donde las participantes conocieron herramientas para potenciar sus negocios y proyectos profesionales.

Posteriormente, se desarrolló la dinámica de “Networking”, dirigida por Jorge Eduardo Carrasco, subdirector de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, con el fin de compartir experiencias y generar redes de contacto.

Para conocer más sobre próximos eventos y convocatorias, se invita a seguir las redes sociales oficiales del Instituto Municipal de las Mujeres https://www.facebook.com/imm.chih/ y de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad https://www.facebook.com/DDEC.CUU.