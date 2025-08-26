Greycy Durán visita Cereso Femenil, refrenda compromiso con una justicia humanista

La diputada federal Greycy Durán (Partido del Trabajo) realizó una visita al Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil de Aquiles Serdán, donde sostuvo un encuentro con la directora del penal, Josefina Silveyra Portillo, y entregó artículos de higiene personal a las mujeres privadas de la libertad.

Durante el recorrido, la legisladora destacó que su compromiso con los temas de seguridad y justicia no se limita a lo legislativo, sino también a escuchar y gestionar de manera cercana en espacios donde la vulnerabilidad de las mujeres se hace más evidente.

La joven legisladora, originaria de Cuauhtémoc, subrayó la importancia de trabajar con un enfoque humanista dentro del sistema penitenciario, que atienda las necesidades básicas de las internas y promueva condiciones dignas para su reinserción social.

La diputada subrayó que cada mujer interna representa una historia de vida y que el respeto a sus derechos y su dignidad debe ser eje fundamental en las políticas de seguridad y justicia. “La justicia debe ser firme, pero también profundamente humana”, expresó.

Con la entrega de artículos de higiene, Greycy Durán señaló que busca contribuir de manera inmediata a mejorar la vida cotidiana de las internas, al tiempo que reforzó su compromiso de seguir gestionando y acompañando todas las acciones y las autoridades relevantes en beneficio de las mujeres internas y en situación de vulnerabilidad.