Rehabilita Municipio Comedor Comunitario “2 de Junio” y reabre sus puertas

El Gobierno Municipal, a través del DIF, rehabilitó el Comedor Comunitario “2 de Junio”, el cual reabrió sus puertas para brindar una alimentación nutritiva y balanceada a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de la zona que vivan en situación de vulnerabilidad.

Lo anterior tuvo una inversión un millón 89 mil pesos para realizar la rehabilitación integral en dos etapas, para ampliarlo y pasar de atender 60 a 100 personas diariamente.

Durante la primera etapa, se realizó una inversión superior a los 800 mil pesos durante el año 2023, para la construcción y ampliación de 84 metros cuadrados, así como instalación de nuevas luminarias, cerámica en pisos, pintura, impermeabilización y puerta principal.

En la segunda etapa, con una inversión de 289 mil pesos se instaló una cocina industrial, utensilios de cocina, instalaciones de gas y aprovechamiento de los espacios.

La presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, mencionó que este espacio fue renovado para seguir cumpliendo su noble labor de brindar platillos calientes a quienes más lo necesitan y ser un punto de apoyo diario para las familias.

Este comedor forma parte de la red de comedores comunitarios del Municipio, junto con los de Punta Oriente, Valle Dorado, Vistas Cerro Grande, Unidad Vallarta, El Porvenir y Ladrilleras Norte.

A la par, dicho espacio se convierte en un refugio comunitario que fortalece la alimentación y la salud de las familias, además de reforzar el trabajo del Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) 2 de Junio, ubicado frente al comedor.

Con esta acción, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando programas que fortalezcan la cohesión social y eleven la calidad de vida de las y los chihuahuenses.