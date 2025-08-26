Impulsa Gobierno del Estado la transformación digital con Firma Electrónica Avanzada

El Gobierno del Estado formalizó un convenio de colaboración entre el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet) y la Coordinación de Política Digital, instancia que promueve el uso de la Firma Electrónica Avanzada, a fin de impulsar la modernización de procesos administrativos.



Este acuerdo permitirá ofrecer servicios de emisión de certificados digitales y otros relacionados, a personas físicas, morales y órganos del Estado, con el fin de fortalecer la seguridad jurídica.



Durante el evento, se realizó el enrolamiento del director general del Inadet, Sergio Mancinas, así como de los directores de área, quienes iniciaron formalmente el proceso para obtener la Firma Electrónica Avanzada a través de la autoridad certificadora. Mancinas señaló que esto representa un paso estratégico hacia servicios más ágiles, seguros y sostenibles, gracias a herramientas como el firmador de documentos, el autómata de firma automatizada y la certificación oficial de identidad digital.



Además, informó que el Instituto se encuentra en proceso de certificación bajo la norma ambiental ISO 14001, con el objetivo de reforzar su compromiso con la sostenibilidad institucional.



Walter Zamarrón, coordinador de Política Digital, destacó que cada vez más dependencias estatales se integran a esta iniciativa, lo que coloca a Chihuahua en camino de convertirse en un referente nacional en digitalización gubernamental.



También subrayó la importancia de que las instituciones públicas aprovechen esta tecnología para reducir la brecha digital, agilizar trámites y fomentar el uso eficiente de la

infraestructura tecnológica.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la innovación, la eficiencia administrativa y la mejora continua de los servicios públicos.