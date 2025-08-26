Bonilla respalda elección de César Komaba como líder del PAN Municipal

El alcalde, Marco Bonilla, celebró el registro de César Komaba como único aspirante al Comité Directivo Municipal del PAN en Chihuahua, al destacar la calidad de su perfil y el consenso alcanzado durante el proceso interno.

Bonilla subrayó que la designación de Komaba representa una apuesta por la excelencia en la gestión del partido, además de un paso firme para fortalecer su presencia en la capital. “César cuenta con el respaldo y la confianza necesarios para recuperar la cercanía con la ciudadanía y consolidar los lazos con la sociedad”, expresó.

El alcalde reconoció también el nivel de los demás aspirantes, quienes optaron por unificar esfuerzos en torno a una candidatura de unidad, con el fin de dar mayor fortaleza al PAN en la región.

Finalmente, Marco Bonilla confió en que César Komaba realizará un trabajo destacado al frente del Comité Directivo Municipal, encaminado a recuperar la confianza ciudadana y a impulsar la consolidación del partido en Chihuahua.