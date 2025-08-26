Prepara SSPE operativo de seguridad para el Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre

Con el objetivo de brindar tranquilidad a las familias chihuahuenses que participarán en las celebraciones patrias, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) prepara la estrategia que se aplicará durante el Grito de Independencia y el desfile cívico-militar, los próximos 15 y 16 de septiembre.

El operativo contempla la presencia de la Policía Estatal en puntos clave, con el fin de garantizar un ambiente seguro, identificar y atender riesgos en personas o instalaciones, auxiliar de inmediato en caso de emergencias y evitar el ingreso de objetos o individuos no autorizados a los espacios de convivencia.

Como parte de las acciones preventivas, se instalarán unidades de emergencia en calles aledañas al recorrido del desfile, para atender cualquier eventualidad de forma inmediata.

Además, la SSPE trabaja de manera conjunta con instituciones como la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Salud, Cruz Roja, Fiscalía General del Estado, DIF Estatal y otras dependencias, a fin de ofrecer atención integral a la ciudadanía.

Al igual que cada año, se colocarán filtros de acceso en distintos puntos de entrada a la zona del evento, con el propósito de agilizar las revisiones y garantizar un entorno seguro para todas las familias.

La SSPE hace un llamado a las y los asistentes a seguir las indicaciones del personal operativo y respetar la señalética en los accesos.

Está prohibido ingresar con: armas de fuego, botellas de vidrio, bebidas alcohólicas, artículos punzocortantes, mascotas (excepto animales de asistencia), pirotecnia, apuntadores láser, sillas, cadenas, vaporizadores, hebillas grandes, sombrillas, drones, drogas, selfie stick, tripiés de grabación o cualquier objeto que pueda generar fuego.

La SSPE reitera la importancia de utilizar la línea 9-1-1 únicamente en casos de emergencia, lo que permitirá una atención más rápida y eficiente.