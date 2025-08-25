Reconocen vecinos de San Lázaro la cercanía y compromiso de Carla Rivas

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) por el Distrito 16, Carla Rivas, acudió a una reunión con vecinos de la colonia San Lázaro, reafirmando su compromiso de mantenerse como una legisladora que no se queda en las oficinas, sino que sale a la calle, recorre las colonias y escucha de primera mano las inquietudes de la ciudadanía.

Durante el encuentro, los vecinos expresaron diversas necesidades y plantearon propuestas, mismas que fueron atendidas con la apertura y cercanía que caracterizan a la legisladora panista.

“Para mí es fundamental estar en contacto directo con quienes represento y trabajar hombro a hombro para darles resultados”, afirmó Carla Rivas, al destacar que seguirá caminando las colonias de Chihuahua para estar cerca de la gente.

Las familias reconocieron sentirse escuchados y respaldados, al contar con una representante comprometida que responde con hechos y mantiene un contacto constante con la gente.

Con este encuentro, la diputada reafirma su convicción de ser una legisladora atenta y sensible a las necesidades de las y los chihuahuenses, consolidándose como una voz firme en el Congreso y una aliada presente en cada colonia del distrito.