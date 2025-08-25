Realiza Gobernación Estatal 316 inspecciones

Durante la semana del 18 al 24 de agosto de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 316 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 11 clausuras, de las cuales dos fueron en Aldama, dos en Delicias, una en Cuauhtémoc y seis en Ciudad Juárez.Las clausuras fueron las siguientes:

Aldama:

Establecimiento con denominación “Bosque de Aldama” por operar sin permiso* Tienda de abarrotes “Frutería Primavera” por operar sin permiso y venta a menores de edad*Delicias** Depósito al menudeo “Modelorama” por operar sin permiso* Cantina “Salón Chihuahua” por operar fuera de horario*Cuauhtémoc:** Restaurante “The Billiard Center” por violación de giro *Juárez:** Establecimiento con denominación “Rana Cuaja Marisquera” por operar sin permiso* Salón de eventos “Jardín las Chatas” por operar sin permiso* Tienda de abarrotes “Tomis” por operar sin permiso* Salón de eventos “Terraza Rialda” por operar sin permiso* Salón de eventos “Jardín Fendi” por operar sin permiso* Salón de eventos “ Jardín de Eventos Alexa” por operar sin permiso

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo que el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.