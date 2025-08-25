Esayemos a entender y atender, a la ceguera.

G. Arturo Limón D.

A mi cuñado Elier Hugo, por sus 90 veranos bien vividos.

Ensayo sobre la ceguera de José Saramago: es sin duda su obra maestra que no solo atisba, sino profundiza en esa epidemia de indiferencia que solemos manifestar de alguna manera casi todos los seres humanos al mostrar falta de preocupación por lo que acontece en nuestro trabajo cualquiera que sea , nuestra ciudad este donde este como, nuestra nación este como este y nuestro planeta vaya a donde vaya.

Arranco hoy con una serie de colaboraciónes en las cuales teniendo como eje la obra cumbre del genio portugués Josu Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998 nos buscara acercar a temas vitales y casi olvidados como el humanismo, para centrar este primer análisis abordare desde este enfoque publicado con base en el análisis de algunas frases reveladoras Los mensajes sociológicos que nos regala el literato lusitano en su obra maestra. Aquí las comparto;

“Ensayo sobre la ceguera de José Saramago es una obra literaria que no solo cautiva por su narrativa inusual, sino que también desafía a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza humana, la sociedad y la resiliencia en tiempos de crisis. Las siguientes 14 frases extraídas del libro ofrecen una visión profunda del mensaje que comunica esta impactante obra:

1. “De esto estamos hechos, mitad indiferencia y mitad malicia.”

Esta declaración pone de manifiesto la dualidad de la naturaleza humana. La indiferencia y la malicia son dos fuerzas que operan en el comportamiento humano, especialmente cuando se enfrentan a situaciones de crisis y desesperación, en este caso a una pandemia de ceguera. Esta es una de las críticas sociales más profundas y comunes que plantea el autor en esta obra. ¿Cómo reaccionan las personas cuando se enfrentan a la supervivencia en un mundo caótico? ¿Qué sucede con la humanidad cuando las normas sociales se desmoronan?

La dualidad de indiferencia y malicia se convierte en una metáfora de lo frágil que es la civilización y por ende la humanidad.

2. “Hay muchas maneras de convertirse en animal, pensó, ésta es sólo la primera de ellas.”

Muy similar a la frase anterior, esta cita ilustra cómo las condiciones extremas pueden llevar a la degradación de la humanidad y convertir a personas en seres primitivos y brutales. Esta frase específicamente sugiere que la deshumanización es una respuesta a la opresión y al caos. Los personajes experimentan una degradación gradual de su humanidad, lo que los lleva a actuar de maneras inhumanas. La alegoría de volverse “animal” refleja la lucha por la supervivencia en condiciones brutales.

3. “Todos tenemos nuestros momentos de debilidad, menos mal que todavía somos capaces de llorar, las lágrimas son muchas veces nuestra salvación, hay momentos en que moriríamos si no lloráramos.”

Las lágrimas se convierten en un recordatorio de la humanidad en medio de la ceguera y la adversidad. Llorar es una expresión de emoción y vulnerabilidad que permite a los personajes mantener su humanidad en un mundo deshumanizado. Los ciegos internados en el hospital psiquiátrico no sólo deben ganar la batalla física, pero la mental. Y las lágrimas representan una forma de liberación emocional y conexión con la humanidad abandonada afuera de las paredes de este asilo.

4. “Como dice el refrán, en el país de los ciegos el tuerto es rey.”

Esta expresión popular destaca cómo las normas y valores cambian drásticamente en situaciones extremas. La sociedad se reorganiza y se establece una nueva jerarquía, a menudo basada en la supervivencia, y no en la moralidad.

5. “Estar ciego no es lo mismo que estar muerto, sí, pero estar muerto es estar ciego.”**

Esta frase sugiere que la ceguera moral y espiritual puede ser igual de devastadora que la ceguera física. La pérdida de la visión es una metáfora de la pérdida de dirección y propósito en la vida. La frase destaca que, aunque la ceguera física es una discapacidad trágica, no ser capaz de ver o entender las luchas y el sufrimiento de los demás es equivalente a una especie de “ceguera” espiritual.

Otra frase de esta obra que muestra el mismo punto: “El miedo puede causar ceguera, dijo la chica de gafas oscuras, Nunca una palabra más cierta, no podría ser más cierta, ya estábamos ciegos en el momento en que nos volvimos ciegos, el miedo nos cegó, el miedo nos mantendrá ciegos.”

El miedo es un tema recurrente en la novela. La ceguera, en este contexto, es tanto física como espiritual. El miedo paraliza y oscurece la percepción de la realidad.

6. “Pelear siempre ha sido, más o menos, una forma de ceguera.”

Un mensaje hasta cierto punto pacifista. A medida que la historia avanza, los personajes comienzan a comportarse de manera más violenta y brutal. La falta de visión los libera de las restricciones sociales y morales, lo que lleva a actos de crueldad, agresión y violación. Esto destaca cómo la ceguera, como metáfora de la violencia, puede sacar a relucir el hecho de que la violencia nunca ha sido la respuesta.

7. “La dignidad no tiene precio, que cuando alguien empieza a hacer pequeñas concesiones, al final la vida pierde todo sentido.”

En el libro, los personajes experimentan una creciente degradación de su dignidad y humanidad a medida que la ceguera y el caos se apoderan de la sociedad. En el inicio de la historia, algunos personajes intentan mantener su dignidad y respeto por sí mismos y por los demás. Sin embargo, a medida que las condiciones empeoran y la violencia se vuelve más común, algunos personajes empiezan a ceder y hacen concesiones a sus principios éticos.

Esta frase sugiere que la dignidad es un valor intrínseco, algo que no tiene precio y no debería comprometerse. En el contexto de la novela, se refiere a la importancia de mantener la integridad y la humanidad incluso en medio de circunstancias terribles. Cuando los personajes empiezan a hacer concesiones éticas, a permitir actos inhumanos o a adaptarse a la brutalidad que les rodea, están perdiendo su dignidad. Esto se relaciona con la pérdida de humanidad que caracteriza la obra.

8. “Lo peor de intentar vivir una vida razonable en el infierno es acostumbrarse al espantoso hedor que hay allí abajo.”

Esta metáfora señala cómo la adaptación a la inhumanidad y la crueldad puede llevar a la aceptación de condiciones inaceptables. La complacencia en situaciones terribles socava la resistencia”. (1)

COROLARIO

¿Cómo aplicariamos estas preguntas si tratásemos en este momento a fondo y sin maquillaje los temas del genocidio de Gaza, el asedio a Venezuela o aguo que aparece ante nuestros ojos en la cotidianeidad laboral y preferimos soslayar aunque de él brota un tufo de injusticia y dolor?

Es pregunta y desafío… continuara…

Fuente; Bibliotequeando – Ricardo Lugo editado en oct 31, 2023