Investigan a médicos por cirugías estéticas sin autorización

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene en curso una investigación contra al menos tres médicos señalados por practicar procedimientos de cirugía plástica sin contar con las certificaciones correspondientes.

El fiscal general, César Jáuregui Moreno, informó que ya existen denuncias en contra de estos profesionistas, quienes presuntamente realizaron intervenciones estéticas de manera irregular en distintos hospitales de la ciudad.

De acuerdo con las indagatorias, se trataría de prácticas médicas que podrían calificarse como fraudulentas, ya que se habrían efectuado sin cumplir con la normatividad que exige la ley, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.

Las autoridades no precisaron los nombres de los médicos bajo investigación, pero reiteraron que los casos avanzan en la vía legal y que se actuará conforme a derecho para deslindar responsabilidades.