Confirma Maru asistencia a informe de Bonilla

La gobernadora María Eugenia Campos Galván declaró que su presencia en los informes de los presidentes municipales dependerá de las condiciones políticas que prevalezcan en cada localidad, comparando su respaldo con una especie de “premio” reservado para quienes mantengan una relación adecuada con el Gobierno del Estado.

En declaraciones recientes, la mandataria confirmó que acudirá a los informes de los alcaldes de Delicias y Chihuahua, mientras que en el caso de Ciudad Juárez, encabezado por Cruz Pérez Cuéllar, evitó dar una respuesta clara y sugirió que su asistencia dependerá de la relación que mantenga con su administración.

“Ya se acercan las fiestas decembrinas y, como en Navidad, a quienes se portan bien les tocan regalos, y a quienes no, no. Así estaremos de aquí a diciembre”, expresó Campos Galván con un tono irónico que no pasó desapercibido.

Las palabras de la gobernadora fueron interpretadas como una alusión directa a la tensión política entre su gobierno y el municipio fronterizo, donde las diferencias han sido constantes. De confirmarse su ausencia en el informe juarense, el hecho sería leído como un gesto político con fuerte carga simbólica en un contexto preelectoral.