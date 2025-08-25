Continúan abiertas las inscripciones para la Beca de Inglés del Gobierno Municipal

El Gobierno Municipal de Chihuahua mantiene abierto el registro para acceder a la Beca de Inglés, en colaboración con la World Literacy Organization (WLO) y con el respaldo académico de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

La beca cubre el 100 por ciento del costo académico y está dirigida a personas que residan en el municipio.

Los beneficiarios solo deberán cubrir una tarifa única de aranceles internacionales por curso, equivalente a 80 dólares.

El programa se ofrece en modalidad 100 por ciento en línea y contempla las siguientes opciones:*● Nivel A1 (básico): duración de 3 a 9 meses ● Nivel A2 (preintermedio): duración de 3 a 9 meses ● Curso para niñas y niños de 7 a 12 años: duración de hasta 12 meses *Para inscribirte solo sigue estos pasos:

1. Ingresar a www.municipiochihuahua.gob.mx. Hacer clic en el banner del curso de inglés para acceder al portal de la WLO2. Seleccionar “Registro” > “Persona Natural”

3. Elegir “México” en el listado de países4. Introducir el código institucional 21087, correspondiente al Municipio de Chihuahua5. Llenar el formulario con los datos solicitados6. Realizar el pago único de aranceles7. Confirmar la inscripción vía correo electrónico*Requisitos:

● Comprobante de residencia en el municipio (INE y comprobante de domicilio)

● En caso de menores de edad: acta de nacimiento y credencial INE del padre, madre o tutorAl finalizar el curso, los participantes recibirán una certificación europea avalada por la WLO y la Universidad CEU Cardenal Herrera.

El programa forma parte de una estrategia educativa de largo plazo que busca acompañar a los estudiantes hasta alcanzar un mejor nivel de inglés. Para mayor información, se puede llamar al 072 en la extensión 6514 o acudir directamente a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en la avenida Juárez y calle Segunda número 4, en la colonia Centro.