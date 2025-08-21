Informa Desarrollo Social sobre entrega de despensas y agua.

Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social se reunieron con el director general de esa dependencia, Hugo Vallejo Quintana, con quien hablaron sobre la entrega de despensas y la entrega de agua para las familias en las colonias que no están conectadas a la red de distribución.



El funcionario se reunió con el coordinador de la Comisión, regidor Pedro Alberto Matus Peña, además de María Dolores Adame Alvarado, a quienes les informó del programa Cruzada por tu Familia.



“Ayer y hoy estuvimos en campo trabajando, entregando casi once mil despensas y probablemente hasta pasado mañana continuemos con esta actividad”, informó.



En lo que se refiere a la Cruzada por el Agua, Vallejo dijo que se sigue entregando el líquido a familias en diferentes colonias, principalmente a aquellas que se encuentra al poniente de la ciudad y que carecen del suministro por red.



Dio a conocer que se pueden entregar hasta mil litros de agua a las personas o llenar todos los contenedores que tengan para almacenar el agua.



“Tenemos pipas de 10 mil litros, lo cual nos permite poder llegar hasta diez casas o familias, dependiendo del almacenaje con el que ellos cuenten y procurando pasar cada semana”, afirmó.



Dijo que estos programas aún están activos, así que quienes deseen ser apoyados se deben comunicar al número telefónico 656-737-0800 o ir a las oficinas de Desarrollo Social, ubicadas en avenida Adolfo López Mateos 250.



Es importante que llamen o acudan a las instalaciones, platiquen con personal de la dependencia y así saber cómo se puede ayudar en sus necesidades, dijo el funcionario.

