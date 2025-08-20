Reconocen a bomberos veteranos en el marco del Día del Bombero

En el marco de la conmemoración del Día del Bombero, el H. Cuerpo de Bomberos reconoció el trabajo de los veteranos quienes por décadas dedicaron su vida al servicio y la protección de la ciudadanía durante un desayuno en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU).

Durante el encuentro se destacó la trayectoria de quienes, con valentía y entrega, formaron parte de la historia de los bomberos en la cuidad, participando en innumerables emergencias y dejando un legado de disciplina, solidaridad y compromiso a las generaciones que se han ido formando con el tiempo.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, reconoció no solo la valentía de los bomberos retirados, si no, su compromiso por entregar cada día de servicio, su máximo esfuerzo y dedicación, lo que los convierte en ejemplo de vocación, servicio y amor por la ciudadanía.

Este desayuno sirvió como un espacio de convivencia, donde los veteranos compartieron experiencias y anécdotas que hoy forman parte del orgullo de la corporación y se reiteró el compromiso de continuar apoyando a la subdirección de Bomberos, ya que su labor es de vital importancia para salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias chihuahuenses.