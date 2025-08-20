Fiscalía Anticorrupción y Presidenta electa del TSJ fortalecen coordinación institucional

El Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela sostuvo un encuentro con la Magistrada Presidenta electa del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, con el propósito de refrendar la coordinación interinstitucional en el combate a la corrupción, el acceso a la justicia y continuar con el fortalecimiento del Estado de Derecho en la entidad.

Durante la reunión, el Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, y la Presidenta electa coincidieron en que la cooperación entre ambas instancias resulta fundamental para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones.

El Fiscal Valenzuela subrayó que la confianza ciudadana en sus instituciones depende de que se actúe con legalidad, firmeza y transparencia. “El combate contra la corrupción no solo es una obligación legal, sino un compromiso ético con la sociedad de Chihuahua”.

Por parte de la Magistrada Presidenta electa del TSJ reafirmó la disposición del Poder Judicial para, a partir del inicio de su gestión, mantener la garantía de procesos imparciales, expeditos y especializados, resaltando que la independencia judicial es condición indispensable para la protección de los derechos humanos.

Este acercamiento marca un paso firme hacia la consolidación de un frente común contra la corrupción y envía a la ciudadanía un mensaje de unidad, fortaleza institucional y compromiso con la justicia y la legalidad. “Chihuahua debe ser la punta de lanza donde se fortalezcan las instituciones y no debilitarlas como sucede en otras entidades federativas”, concluyó el Fiscal Anticorrupción.