Faltan tres días para que arranque Juárez Juangabrielísimo.

Con actividades llenas de cultura y amor por Juárez, arrancará el próximo sábado 23 de agosto la cuarta edición del Festival Juárez Juangabrielísimo, organizado por el Museo Juan Gabriel, familia Aguilera y el Gobierno Municipal.



La semana cultural abrirá con el espectáculo “Sinfónico Juan Gabriel”, a cargo del tenor oriundo de Chihuahua, José Luis Ordóñez, quien ofrecerá un homenaje al Divo de Juárez dentro de la conmemoración del primer aniversario del recinto cultural.



El artista estará acompañado de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca y el Mariachi Así es México, bajo la dirección de Jaime Mata, en un evento que recordará las presentaciones que el Divo de Juárez tuvo en el Palacio de Bellas Artes.



De esta manera dará inicio uno de los acontecimientos más esperados por las y los seguidores del artista que puso en alto el nombre de esta ciudad fronteriza y cuya trayectoria ahora reúne a las familias para honrar su memoria.



El Gobierno Municipal invita a la comunidad para que disfrute del Festival Cultural Juárez Juangabrielísimo 2025, del 23 al 31 de agosto.



Para el domingo 24 se realizará la carrera familiar deportiva de 5 kilómetros “Juan Gabriel es Juárez”, a las 7:00 de la mañana. A las 12:00 del mediodía se llevará a cabo la exposición “Admirador de mis admiradores”, ambas actividades en el Museo Juan Gabriel.



El mismo día, a las 7:00 de la tarde, tendrá lugar el concurso “Canta canta”, en el escenario ubicado en el exterior del Museo Juan Gabriel. Todos los eventos son de carácter gratuito y para todas las edades.



Para más información y conocer el programa completo de esta semana de fiesta, se puede consultar la página www.juangabrielisimo.mx , o visitar las redes sociales con los hashtags: #JuarezJuangabrielisimo #MuseoJuanGabriel #GobMunicipalJuarez

