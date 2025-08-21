Buscan Fernando Chacón y Asociaciones Civiles presa en Matachí; aseguraría riego en región occidente.

Beneficiaría más de mil usuarios de riego de Guerrero, Matachí y Temosachí.

Luis Fernando Chacón, diputado local por el distrito 13, encabezó reunión de exploración en el punto denominado “La Sombra”, en la localidad de Tejolocachí, en el municipio de Matachí; la reunión en la que participaron autoridades de los municipios de Guerrero, Matachí y Temosachí, así como usuarios de los Modulos de Riego 01, 02, 03 y 04, marca el inicio de un sistema de acciones conjuntas para la construcción de una cortina hidráulica en el citado punto.

Chacón detalló que esta obra responde a las exigencias que productores agrícolas de la región han sostenido desde la década de 1960 y que toman fuerza ante la nueva realidad de la sequía que afecta al estado ininterrumpidamente desde hace por lo menos seis años consecutivos.

El priista indicó que el punto explorado cumple con todos los requerimientos técnicos para considerarlo con alta viabilidad, por lo que las partes participantes emprenderán esfuerzos conjuntos a fin de obtener un estudio técnico profundo y un proyecto ejecutivo que del soporte al requerimiento y facilite la concurrencia interinstitucional para posibilitar la construcción de la obra.

El legislador informó que en este proyecto han coincidido sectores importantes como los productores agrícolas, los Ayuntamientos de los municipios involucrados, así como el Consejo de Desarrollo Económico Regional de Guerrero (CODER), a quienes acompañará durante todo el proceso de gestión.

Serían aproximadamente 13 millones de metros cúbicos los que esta presa captaría de las corrientes de los ríos Basuchil y Papigochi, lo que continuaría de forma determinante en la suficiencia de la región para completar el ciclo agrícola, toda vez que el agua almacenada en la presa Abraham González en el municipio de Guerreo, ha dejado de ser suficiente para esta necesidad que responde a la dinámica productiva y económica de la región.

“Es un proyecto que durante muchos años se consideró como un —sueño guajiro—, pero la situación extrema provocada por la sequía y el cambio climático nos obliga a darle la seriedad que desde hace décadas se le debió prestar de forma anticipada; se trata del desarrollo de toda una región y del sustento de miles de familias que dependen del trabajo del campo”, finalizó