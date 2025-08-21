Arturo Zubia impulsa esquema de créditos de materiales de construcción en Jiménez.

Jiménez, Chih. – Gracias a la coordinación con la Comisión Estatal de Vivienda (COESVI), en la Casa de Enlace del diputado Arturo Zubia ya se encuentra disponible el esquema de créditos de materiales de construcción, en beneficio de las familias del municipio de Jiménez.

Este programa permitirá a las y los interesados acceder a financiamiento para construir o ampliar su vivienda, con materiales como cemento, varilla, block, polín metálico, lámina galvanizada, loseta de cerámica y boilers solares.

El director general de COESVI, José Antonio Chávez Rodríguez, explicó que el esquema de financiamiento contempla un plazo de 18 meses sin intereses, con un anticipo del 15% sobre el monto total del crédito, el cual puede variar hasta un límite de 30 mil pesos.

Al respecto, el diputado Arturo Zubia expresó su agradecimiento a COESVI por la coordinación que permite acercar estos apoyos directamente a las familias que más lo necesitan.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando para que los programas lleguen a la gente, sin intermediarios y con la atención que se merecen”, señaló.

Las familias interesadas en adquirir estos créditos pueden acudir a la oficina de enlace del diputado Arturo Zubia, ubicada en Avenida Hidalgo y Victoria, Colonia Centro, Jiménez, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.