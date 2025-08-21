Entregan en Ahumada 60 toneladas de maíz rolado a productores pecuarios afectados por la sequía.

A través del Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2025, en su modalidad de Apoyos para Insumos Pecuarios, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) entregó 60 toneladas de maíz rolado a igual número de productores, en Ahumada.

El coordinador regional de la zona fronteriza de la SDR, Miguel Núñez Nava, dijo que este proyecto apoya a los ganaderos en el combate a los efectos de la sequía, fenómeno que en los últimos años ha impactado de manera constante a la entidad.

Con esta acción suman más de 140 toneladas de maíz rolado otorgadas en dicho municipio por la SDR y cada apoyo es distribuido en cantidades de 1.5 toneladas por productor, con un valor superior a los 6 mil pesos.

Esta actividad se efectuó en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Ahumada, instancias responsables de gestionar este beneficio, ante el panorama de sequía que afecta de manera particular a la región.

Núñez Nava dijo que estas acciones fortalecen la producción pecuaria, protegen la economía de las familias del campo y generan mejores condiciones para el desarrollo de las comunidades rurales de Chihuahua.