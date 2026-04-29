Continúa Municipio construcción de gaza al poniente; fortalecerá la movilidad

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con el desarrollo de la Gaza de Incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el periférico de la Juventud, obra que fortalecerá la movilidad en la zona poniente de Chihuahua Capital.

Actualmente se trabaja en varios frentes, como excavaciones y armado de apoyos estructurales, la modernización de la línea de agua potable, así como el suministro de cerca de 200 toneladas de acero que serán utilizadas para el refuerzo de columnas, bases y pilotes que sostendrán la estructura.

Como parte de un plan estratégico basado en ingeniería de vanguardia, se cuenta ya con mil 200 toneladas de acero, mismas que están siendo convertidas en vigas tipo cajón para la conformación del arco y la estructura principal de esta obra.

Cabe señalar que los trabajos en la lateral del periférico de la Juventud, a la altura de la Dirección de Vialidad y Tránsito, continúan debido a la reubicación de la línea de agua potable, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Anticipar sus traslados y salir con al menos 20 minutos de anticipación.

Utilizar vías alternas, como la avenida Politécnico Nacional para incorporarse al periférico de la Juventud, o bien continuar por la lateral y dirigirse hacia el bulevar Ortiz Mena.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con las familias de Chihuahua Capital al construir más y mejores vías de acceso, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.