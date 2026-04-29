Promotores del IMPAS atienden gestiones que cambian la vida y mejoran la salud de las familias

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa que los promotores de salud recorren diariamente la ciudad para detectar necesidades y canalizar apoyos médicos.

Mediante estas acciones, se gestionan servicios directamente con el IMPAS, acercando atención oportuna a la ciudadanía y facilitando el acceso a servicios de salud en distintos sectores.

Valentín, un adulto mayor, es ejemplo de ello, ya que recibió atención a tiempo tras presentar una quemadura de segundo grado en el tobillo, lo que permitió atender su caso de manera adecuada.

Luego de ser detectado, fue canalizado a los servicios del IMPAS, donde un médico general le brindó curaciones y seguimiento hasta su recuperación, permitiéndole retomar sus actividades sin molestias.

“Es un ardor muy feo, casi lo hace a uno llorar, que hace 22 días tenía la quemadura, sucedió por una olla que estaba calentando para bañarme y caño sobre mi tobillo y gracias a ustedes y al grupo IMPAS, también al alcalde marco Bonilla por sus promotores de la salud”.

El Gobierno Municipal de Chihuahua brindó esta atención sin costo, destacando la labor de los promotores de salud que recorren la ciudad, por lo que se invita a la ciudadanía a abrirles las puertas y aprovechar estos servicios.