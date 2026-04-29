Atienden predio con alto riesgo de incendio en colonia Cerro de la Cruz

En el marco del programa “Derrumbando la Inseguridad”, el Gobierno Municipal, por medio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Desarrollo Urbano y Ecología, así como Protección Civil, acudió a un domicilio en la colonia Cerro de la Cruz, que tenía reportes de incendios.

El predio en cuestión ha registrado al menos seis incendios, además de encontrarse en condiciones de abandono y deterioro severo, lo que representa un riesgo latente, por ello, las autoridades han determinado la demolición del inmueble, por lo que comenzaran con el proceso correspondiente.

Durante la atención del incendio más reciente, elementos de Bomberos detectaron las malas condiciones estructurales del inmueble, por lo que se solicitó una inspección formal y tras el análisis correspondiente, ya se cuenta con el acta necesaria y eliminar el riesgo.

Dicho programa, busca intervenir en predios que representan un riesgo para la ciudadanía, ya sea por acumulación de desechos, reincidencia de incendios o la concentración de personas que cometen faltas administrativas e incluso delitos, para dar solución y evitar más accidentes.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal de atender los llamados de la ciudadanía, así como de recuperar espacios para brindar entornos más seguros, dignos y libres de riesgos para las familias chihuahuenses en todos los sectores de la ciudad.