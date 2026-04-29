Detienen a presunto agresor sexual tras persecución y violento enfrentamiento en Cerro Grande

Chihuahua, Chih.– Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal en la colonia Vistas Cerro Grande, señalado por su probable responsabilidad en un caso de abuso sexual contra una menor de 4 años, además de protagonizar una violenta huida en la que agredió a un oficial e intentó despojarlo de su arma de cargo.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del domingo, cuando agentes del Distrito Morelos acudieron a un domicilio tras un reporte por presunto abuso sexual infantil. En el lugar, familiares de la menor señalaron al sujeto como probable responsable de haber amenazado a la pequeña y realizarle tocamientos indebidos.

Al notar la presencia policiaca, el hombre escapó por la parte trasera del inmueble, brincó varias bardas y se ocultó en una vivienda deshabitada, donde sorprendió a los agentes, golpeó con un palo a uno de ellos e intentó quitarle el arma reglamentaria.

Tras un operativo de búsqueda, fue alcanzado y detenido cuadras más adelante para ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente.