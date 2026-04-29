Avanza caso Mápula; resolución se conocerá en 90 días: Bonilla

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que el pasado 23 de abril se llevó a cabo la audiencia constitucional del caso “Mápula”, un proceso que ha permanecido en litigio durante varios años.

Detalló que la jueza encargada otorgó un plazo de 90 días para emitir la resolución correspondiente, por lo que se espera que en ese periodo se defina finalmente el rumbo legal del asunto.

El edil subrayó que este caso ha tomado cerca de cuatro años en proceso, especialmente en lo relacionado con el juicio de amparo, lo que ha generado incertidumbre sobre su desenlace.

En ese sentido, expresó que el Municipio confía en que la resolución aporte claridad jurídica y permita cerrar este capítulo, independientemente de a quién favorezca la decisión final de la autoridad judicial.