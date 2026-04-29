Con hechos, Arturo Zubía transforma la educación en Ojo Caliente

Camargo, Chihuahua.– Porque la educación es la base para construir un mejor futuro, el diputado Arturo Zubía Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y representante del Distrito XX, realizó la entrega de mesas, sillas y pintura en la comunidad de Ojo Caliente, beneficiando directamente a niñas y niños que hoy cuentan con espacios más dignos para aprender.

Atendiendo la solicitud de la maestra del plantel, el legislador respondió de manera inmediata, demostrando que cuando se trabaja de la mano con la gente, las soluciones llegan y se convierten en realidades. Estas acciones no solo mejoran la infraestructura escolar, sino que también generan esperanza y motivación en la niñez.

Durante su visita, Arturo Zubía reiteró su compromiso de mantenerse cercano a las familias, escuchando sus necesidades y dando resultados, especialmente en un tema tan fundamental como la educación, donde se forman las futuras generaciones de Chihuahua.

Asimismo, agradeció el respaldo de la gobernadora Maru Campos, destacando que el trabajo en equipo permite que cada gestión se traduzca en apoyos reales que impactan positivamente en la vida de las y los estudiantes.

“Seguiremos trabajando con el corazón y con responsabilidad para que nuestras niñas y niños tengan las oportunidades que merecen”, expresó.

Finalmente, el diputado reafirmó que continuará impulsando acciones que fortalezcan la infraestructura educativa y contribuyan al desarrollo integral de las nuevas generaciones, porque invertir en educación es invertir en el futuro de Chihuahua.