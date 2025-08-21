Gobierno de Maru Campos apoya a 12 mil niñas y niños con becas y equipamiento para casi 400 Estancias Infantiles.

La gobernadora Maru Campos encabezó la entrega de becas y apoyos económicos dirigidos a 379 Estancias Infantiles de la entidad, a fin de ampliar la cobertura de los servicios y garantizar el cuidado integral de 12 mil niñas y niños.

Durante el evento que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, dio a conocer que solo este mes se destinarán 6.7 millones de pesos para becar a más de 110 menores de edad en la zona centro, reembolsar los gastos por el trámite de licencias a 45 cuidadores, dotar de alimentos y equipar 16 centros que requieren nueva infraestructura.

Con este recurso se abrirán dos nuevos espacios en beneficio de las madres y padres de familia que trabajan para llevar sustento a su familia: Casa Bambini en Chihuahua y Pequeño NAVI en Cuauhtémoc.

“Las niñas y los niños son el valor más preciado para los chihuahuenses. Tienen que crecer sanos, felices, motivados, con identidad y seguridad, sabiendo que mamá y papá están trabajando fuera por ellos”, expresó la mandataria, quien reconoció la labor de los cuidadores que día a día velan por la integridad de las familias.

Dijo que durante el presente año se erogarán 100 millones de pesos para fortalecer dichos establecimientos.

“Las estancias infantiles es una de nuestras más grandes prioridades. A cada mamá y a cada papá les refrendo mi compromiso: sus niños se sentirán tremendamente orgullosos de ustedes. Los acompañamos en la misión de cuidar y acompañar a sus hijos”, puntualizó Maru Campos.

Por su parte, Iveth Gandarilla y Cecilia Elizondo, representantes de las estancias Pekes y Creciendo Juntos, respectivamente, reconocieron el compromiso y voluntad de la titular del Ejecutivo para preservar estos programas pese a los recortes federales.

“Gracias por creer y confiar en nosotros. Gracias por darnos las herramientas para servir, para crecer y para apostar en grande, para cuidar a los profesionistas del mañana”, expresaron.