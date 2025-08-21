Elabora SDUE Plan de Desarrollo Urbano de Centros de Población de ocho regiones

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) inició la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de los Centros de Población de ocho regiones, a fin de definir con claridad el rumbo y dirección de estas zonas en dicha materia en los próximos años.

Gabriel Valdez, titular de la SDUE, detalló que este ejercicio atiende a necesidades que habían sido postergadas en algunos ayuntamientos, y en algunos casos, sus instrumentos de planeación no han sido actualizados desde hace algunos años.

El costo de no haberlos actualizado, dijo, ha limitado el actuar de las autoridades municipales, en la atención de diversos temas y problemáticas que todo centro de población tiene.Ante esta situación, SDUE financiará este instrumento que dará certeza al desarrollo en materia urbana y de planeación de largo plazo en Práxedis G. Guerrero, Parral, Bocoyna, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, Guadalupe, Cuauhtémoc y San Francisco de Conchos.

Valdez Juárez expuso que se tiene previsto que a finales de diciembre de 2025 estén terminados los primeros instrumentos, para pasar a su aprobación, en un ejercicio que será apoyado, valorado y conformado por la población, cámaras empresariales y colegios del ramo.