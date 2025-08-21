La vida siempre da segundas oportunidades: Bertha Alicia, sobreviviente de cáncer

En diciembre de 2023, Bertha Alicia Giménez Morales, de 59 años, se descubrió una bolita en el pecho izquierdo.

En un inicio decidió no comentarlo con su familia para no preocuparlos durante las fiestas navideñas, pero durante los primeros días de enero de 2024 buscó ayuda profesional y fue el comienzo de un proceso que le cambió la vida.

Nacida en Casas Grandes y dedicada al estilismo desde los 17 años, Bertha Alicia recurrió a un amigo cercano, que era el encargado de los programas de salud y de las unidades móviles de mastografía en su región, quien le consiguió una cita inmediata en Ascensión, donde se le practicó el estudio.

A los pocos días le indicaron que debía acudir a Ciudad Juárez para realizarse una biopsia y con el apoyo de sus amistades para el traslado, en menos de 48 horas ya estaba en el consultorio médico para recibir atención especializada.

El médico le diagnosticó cáncer de mama, tras detectarle un tumor de 3 centímetros en etapa 2.

Desde el primer momento los especialistas le transmitieron confianza y fue ingresada al programa de gastos catastróficos de MediChihuahua, con lo cual inició de inmediato su tratamiento en el Centro Estatal de Cancerología en la capital del estado.

Su proceso incluyó 6 quimioterapias, 29 sesiones de radioterapia y una operación, además gracias a la colocación de clips de titanio y a la respuesta positiva de su cuerpo al tratamiento, pudo conservar su seno izquierdo.

Con actitud positiva enfrentó cada etapa, incluso la pérdida de cabello, que le sirvió de mucho aprendizaje y significó para ella una forma de mostrarse fuerte, pues en sus propias palabras, el cáncer le enseñó a ser más humana y empática, con más fe y agradecimiento por la vida. Un año después puede decir que está libre de cáncer y agradece a Dios y a MediChihuahua, por la oportunidad de seguir adelante.

En su camino conoció a personas de otros estados, que llegaron a Chihuahua porque en sus lugares de origen no existe un hospital especializado en cáncer, muchos de ellos incluso vendieron sus casas para mudarse y recibir el tratamiento. “

Aquí tenemos hospitales de primera, con los mejores aparatos y eso hace que la gente migre a Chihuahua”, afirmóBertha Alicia estima que hasta ahora, el Gobierno del Estado ha invertido más de 4 millones de pesos en su atención, un apoyo que asegura es invaluable e imposible de pagar. “Yo a la gobernadora le agradezco por entendernos y por estar pendiente de MediChihuahua. Mi deuda es impagable, pero sé que Dios se la va a recompensar”, expresó.Actualmente Bertha Alicia asiste de forma puntual a sus citas de seguimiento y al mismo tiempo, mantiene su promesa de visitar a otros enfermos para darles ánimo, convencida de que la actitud positiva también es parte del tratamiento.