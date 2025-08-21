Realiza Municipio función de Cine al Aire Libre con película “Cómo Entrenar a tu Dragón”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio y la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, realizó con éxito la función de “Cine al Aire Libre” con la proyección de la película “Cómo Entrenar a tu Dragón”.

El evento se realizó la noche del miércoles 20 de agosto en la Plaza Discóbolo de la Ciudad Deportiva, donde decenas de familias se dieron cita para disfrutar de esta cinta animada de DreamWorks, en un ambiente seguro y recreativo.

Esta actividad forma parte de las propuestas del Gobierno Municipal para unir a las familias chihuahuenses en un espacio donde puedan compartir juntos mientras disfrutan de una película, fortaleciendo así la convivencia y el acceso a actividades culturales y recreativas de calidad.

Con entrada completamente gratuita, los asistentes llevaron sus propias sillas y compartieron una velada que fomentó la convivencia familiar y el acceso a actividades culturales para todas y todos.

El Gobierno Municipal agradece la participación de la comunidad y reitera su compromiso de seguir impulsando espacios de esparcimiento y actividades culturales para todas las edades.

Para más información de este y más eventos se invita a seguir y consultar las redes sociales del Instituto de Cultura y el Gobierno Municipal.