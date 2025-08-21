Lisa de BLACKPINK trabaja en su propio Labubu

fuente: excelsior

Lisa, integrante del famoso grupo de K-Pop BLACKPINK, podría ser la próxima celebridad en contar con su propio Labubu personalizado. Estos peculiares muñecos, que también se usan como llaveros o accesorios decorativos para mochilas y bolsos, se volvieron virales a inicios de este año, y Lisa ha sido una de las principales figuras en impulsar su popularidad a nivel global.

¿Labubu edición Lisa? Esto es lo que sabemos

En una reciente entrevista, el reconocido estilista Marko Monroe conocido por vestir a estas figuras coleccionables reveló que está colaborando con Lisa en el desarrollo de su propio Labubu.

“Sí, con Lisa… lo cual es una locura porque todos sabemos que fue ella quien atrajo tanta atención a la marca. Es como cerrar el círculo. Todo lo que puedo decir es que se usará en vivo”, declaró Monroe.

Hasta ahora, no se ha confirmado si se tratará de una edición limitada disponible para la venta al público o si será un diseño exclusivo para uso personal o en presentaciones en vivo. Sin embargo, los fans ya especulan con entusiasmo sobre cómo será este muñeco inspirado en el estilo único de la cantante.