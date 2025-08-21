Descarta Cocentro cierre de negocios; están en remodelación

Claudia Portillo, presidenta de Cocentro, fue cuestionada respecto a si el cierre de algunos negocios en la zona se debe a la delincuencia, lo cual fue descartado e incluso dijo, negocios populares como La Propuesta, se encuentra en remodelación para brindar un concepto fresco a sus clientes.

La empresaria local destacó la coordinación con autoridades para brindar seguridad a los visitantes del centro, destacando que están listos para ventas de todos los giros, como el regreso a clases y en septiembre las fiestas patrias.

“En cuanto a La Propuesta, para nada está cerrado por algo malo, sino todo lo contrario, sigue siendo de la misma propietaria y será el mismo giro, solo tengo entendido trabajan en mejorar el concepto para brindar un mejor servicio”.