Confirman funcionarios nacionales su asistencia a informe de Bonilla

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que ya comenzó a recibir confirmaciones de personalidades nacionales que asistirán a su primer informe de gobierno de la administración 2024-2027, el próximo 4 de septiembre en el Centro de Convenciones.

Entre los confirmados destaca Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México y actual presidente de la La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), quien le expresó de manera personal su asistencia. Asimismo, se prevé la presencia de diputados locales y federales, aunque Bonilla señaló que los nombres específicos serán dados a conocer por el área de Relaciones Públicas del Municipio.

El edil adelantó que en el transcurso de la próxima semana se dará a conocer una lista más amplia de los invitados que han manifestado su interés en acudir al evento. Sin embargo, subrayó que los invitados principales son los propios chihuahuenses.

El programa contempla dos momentos:

10:00 horas: Sesión Solemne de Cabildo en la Presidencia Municipal, donde se entregará el informe a los regidores.

18:00 horas: Presentación del informe en Expo Chihuahua, ante representantes de la sociedad civil, empresarios, instituciones educativas y funcionarios públicos.