Conoce los primeros auxilios psicológicos para atender una crisis emocional

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa a la ciudadanía sobre la importancia de aplicar primeros auxilios psicológicos, una técnica de apoyo inmediato en situaciones de crisis que busca ofrecer contención, calma y orientación a las personas que atraviesan un momento difícil.

Este acompañamiento consiste en brindar atención de manera inmediata a través de acciones efectivas, como la escucha activa sin juicios, comprender lo que la persona está viviendo y permitirle expresarse libremente.

Asimismo, se recomienda realizar ejercicios de respiración que ayuden a recuperar la calma y la tranquilidad, para posteriormente orientar a la persona en la organización de sus necesidades, preguntándole que considera que debe hacer primero, segundo y tercero ante la situación.

Otro paso fundamental es normalizar las emociones, recordándole que lo que siente es una reacción natural ante lo ocurrido. Finalmente, se debe contar con números de emergencia y directorios de apoyo para realizar una derivación adecuada en caso de que se requiera atención profesional.

La ciudadanía puede comunicarse a la Línea de Atención en Crisis: 614 194 02 00, donde un psicólogo capacitado atenderá de manera inmediata y confidencial.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso de fomentar la salud mental, brindar herramientas prácticas de apoyo en crisis y contribuir a la construcción de una comunidad más empática y solidaria