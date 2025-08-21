Invita FITA a presenciar las competencias que tiene programadas para este fin de semana

El Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2025, invita a la ciudadanía a presenciar los tres eventos que se desarrollarán durante este fin de semana, en distintos puntos de la entidad.

Las actividades son dirigidas a los aficionados al off road, ciclismo de montaña y tiro con arco, en los cuales se prevé que participen competidores de todo el estado y del sur de Estados Unidos.

La “Ruta de la Manzana, Ruta con Causa” se llevará a cabo del 21 al 24 de agosto, en el municipio de Guerrero. El recorrido reunirá a más de 300 “off roaders”.

Además de los retos técnicos que ofrece el trayecto, la actividad tendrá un fin altruista, toda vez que lo recaudado será destinado al Refugio Papigochi A.C., organización que brinda apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

El 24 de agosto el municipio de Madera será sede de la competencia de ciclismo de montaña “Chinaca Adventure”, en el complejo turístico Los Viveros, con de más de 400 ciclistas de todo el estado y de entidades vecinas.

Los circuitos recorrerán escenarios únicos de la Sierra Madre Occidental en las categorías de 60, 40 y 20 kilómetros, con altitudes superiores a los 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar.

Ese mismo día en la ciudad de Chihuahua se desarrollará el “Torneo Centauros” de tiro con arco en las Granjas Universitarias, donde competirán en modalidad 3D, con dianas en forma de animales a escala real en un entorno natural.

Esta justa forma parte del campeonato estatal “Grand Slam Chihuahua 3D” y reunirá a arqueros de todo el estado. También habrá categorías infantiles, para fomentar este deporte en las nuevas generaciones.

Los tres eventos forman parte de la agenda oficial del FITA Chihuahua 2025, que impulsa el turismo de aventura y de naturaleza en el estado, contribuye a la promoción de destinos y a la generación de derrama económica regional.