Estado y Cocentro refuerzan a revitalizar el centro

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, sostuvo un encuentro con directivos y socios de la Asociación de Comerciantes del Centro de Chihuahua (Cocentro), con el propósito de fortalecer la relación entre el sector comercial y la administración estatal, así como para analizar proyectos que impacten en la dinámica económica y social del primer cuadro de la ciudad.

De la Peña recordó que Cocentro ha sido un aliado constante durante su paso por la función pública, subrayando que los comerciantes del centro son “el corazón de la vida económica y social” de la capital. En esta ocasión, acudió a su reunión mensual de consejo, la cual calificó como “una plática productiva”.

Entre los temas abordados, destacó la inversión impulsada por la gobernadora Maru Campos para relanzar la Ruta 1 del BRT, que contará con 40 unidades de última generación. Según el funcionario, esta obra no solo mejorará la movilidad, sino que también ayudará a reactivar la vida en el centro mediante las rutas alimentadoras y el flujo de visitantes.

El secretario señaló que la visión del Gobierno del Estado es revivir el centro histórico como un punto de encuentro para los habitantes de Chihuahua, a pesar de que la ciudad ha desarrollado nuevos polos de crecimiento comercial en otras zonas. “Sigue teniendo su encanto para quienes disfrutamos caminar por sus zonas peatonales y avenidas”, expresó.

Durante la reunión, comerciantes expusieron inquietudes relacionadas con la seguridad, la infraestructura y la necesidad de impulsar actividades culturales y comerciales que inviten a los ciudadanos a regresar al centro.

De la Peña se comprometió a mantener un acompañamiento cercano, especialmente en lo relacionado con el funcionamiento de restaurantes, bares y negocios con venta de bebidas alcohólicas, siempre bajo la legalidad, pero con una visión de fomento económico.

“El encargo de la gobernadora es claro: estar pegados a los comerciantes y ciudadanos, generar un ambiente favorable y abrir posibilidades para que la actividad económica florezca en el corazón de Chihuahua”, concluyó el funcionario.