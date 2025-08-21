Detallan inversiones de CFE para ampliar red 

fuente: excelsior

Emilia Calleja, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detalló cuáles y cómo serán las inversiones enfocadas en ampliar la red y el acceso a la energía eléctrica.

Durante el sexenio actual se invertirán 8 mil 177 millones de dólares para la construcción de 275 nuevas líneas estratégicas, lo que representa 6 mil 735 kilómetros circuitos y la construcción de 524 nuevas subestaciones eléctricas.

Con dicha inversión se estima que el beneficio será para más de 50 millones de usuarios de la CFE en todo el país.

Para dicho proyecto, 5 mil 097 empleados de CFE realizan trabajos de mantenimiento y modernización en la red de transmisión. El plan de expansión de la Comisión incluye una inversión de 163 mil 540 millones de pesos.