Invita Municipio a jornada de servicios para mascotas en colonia Villa Juárez

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, invita a las y los vecinos de la colonia Villa Juárez a la jornada de servicios gratuitos para sus mascotas, este sábado 23 de agosto, de 8:00 a 11:30 horas, o hasta agotar existencias, en las Canchas de Villa Juárez, ubicadas entre la Calle 16 de Septiembre y Tercera.

Cada mascota podrá acceder a uno o varios servicios como vacunación tipo antirrábica y quíntuple, desparasitación, Registro Municipal de Mascotas y cartilla de vacunación. La vacuna antirrábica se aplicará a perros y gatos mayores de 3 meses, mientras que la vacuna quíntuple está dirigida a perros mayores de un año, cumpliendo con las condiciones de salud y su esquema de vacunación requerido.

Además, la dependencia invita a las y los asistentes a llevar objetos reciclables como tapitas de plástico, botes de aluminio, anillas y llaves en desuso para intercambiarlos por una planta endémica.

Se recomienda llegar temprano, ya que los servicios se brindarán conforme al orden de llegada y hasta agotar existencias.